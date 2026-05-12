Comunicat de la Unió Esportiva Santa Coloma per la denegació de la UEFA de la llicència per a participar en la pròxima edició de la Conference League

La Unió Esportiva Santa Coloma informa a la seva afició, patrocinadors, col·laboradors i l’opinió pública en general, que hem estat formalment notificats pel Comitè de Segona Instància de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) respecte a la denegació de la Llicència UEFA per al període 2026-2027. Aquesta situació impediria, de moment, la participació del nostre club en competicions europees.
Aquesta resolució representa una situació desafortunada i evidencia un tracte desigual per part de la FAF cap a la Unió Esportiva Santa Coloma respecte d’altres clubs sotmesos al mateix procés de llicenciament.
La UE Santa Coloma ha guanyat al terreny de joc el seu dret a competir a Europa. Aquest dret és fruit de l’esforç dels jugadors, del cos tècnic, de l’afició, de la junta directiva i de totes les persones que treballen cada dia per a defensar l’escut i la història del Club. Per aquest motiu, entenem que seria profundament injust que un dret esportiu legítimament aconseguit al camp es veiés frustrat per una decisió administrativa que, al nostre criteri, no reflecteix adequadament les circumstàncies del cas ni els esforços realitzats pel Club.
Resulta important assenyalar que l’actual administració de la UE Santa Coloma va heretar una estructura institucional i financera extremadament compromesa, atès que la gestió anterior va ser en tot moment negligent, deficient, amb múltiples deutes acumulats i obligacions pendents de diversa naturalesa. Des de l’inici d’aquesta nova etapa, el club va assumir amb responsabilitat el compromís de sanejar integralment aquesta situació, realitzant importants esforços econòmics i administratius per a regularitzar les obligacions existents.
Durant aquest procés, els deutes del club van ser coberts en la seva totalitat, per la qual cosa no existeix cap tipus de prestació pendent de pagament cap a les autoritats administratives del país, els jugadors i altres clubs. Fins i tot, aquesta administració ha realitzat pagaments i ha atorgat prestacions addicionals superiors a aquelles legalment exigibles, sempre amb l’objectiu d’actuar amb responsabilitat, bona fe i absolut respecte cap als jugadors, treballadors i la resta de parts involucrades.
Tot i complir amb l’anterior, i actuar amb l’estàndard més alt de professionalitat, com el que és exigible a la FAF, el Comitè de Segona Instància ha decidit no aprovar la Llicència UEFA al club. Davant d’aquesta inversemblant resolució, la Unió Esportiva Santa Coloma es troba actualment analitzant, juntament amb el seu equip jurídic, totes les vies legals i esportives disponibles, incloent-hi la possibilitat d’acudir davant el Tribunal de l’Arbitratge de l’Esport (TAS/CAS), amb la finalitat de defensar els drets, interessos i principis d’igualtat i legalitat que corresponen al nostre club.
La Unió Esportiva Santa Coloma reitera el seu compromís amb la transparència, l’estabilitat institucional i el desenvolupament del futbol andorrà, confiant que les instàncies corresponents permetran una revisió objectiva, justa i conforme a dret.
Finalment, la UE Santa Coloma vol transmetre un missatge de confiança i unitat a tots els seus jugadors, tècnics, socis, aficionats, patrocinadors i col·laboradors. El club continuarà treballant amb determinació per a defensar els seus drets, la seva història i el seu futur.
Unió Esportiva Santa Coloma Junta Directiva