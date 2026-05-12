Jocs en català: “A Risk Cat”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “A Risk Cat”.
Un pintor excèntric apassionat pels gats ha creat una sèrie de quadres únics, i ara és la teva oportunitat d’aconseguir-los en aquesta subhasta plena de riscs. “A Risk Cat” és un joc de taula, del gènere d’estratègia, que està recomanat a partir dels 8 anys. El seu fabricant, a qui també li correspon l’autoria del joc és Ariskcat.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística