El BC Andorra no remata la feina a Sevilla (102-98)

El BC Andorra ha estat molt a prop de començar el nou curs amb una bona alegria. Per moments semblava que ho tenia tot de cara, però a l’hora de la veritat, detalls com pugui ser un rebot ofensiu, una pilota perduda o l’encert del rival en el moment més decisiu, deixaria els del Principat amb la mel als llavis una vegada més.

Amb un intercanvi de cops i alternances constants en el marcador, seria el BC Andorra, liderat per Clevin Hannah, jugant sense egoismes, amb una exigent defensa i tancant el seu rebot, l’equip que agafaria el primer avantatge (14-19) . El Betis, però, reaccionaria amb un 12-3 de parcial després d’un temps mort de Joan Plaza. Fent mal des del triple i amb protagonisme per Marko Todorovic, els verd-i-blancs tancarien el primer acte per davant en el marcador (26-22).

El conjunt tricolor tornaria a recuperar el bon camí i una bona sortida de segon quart amb un 9-16 de parcial deixaria un +3 a favor dels andorrans (35-38). Però la irregularitat del BC Andorra, patint en defensa i en el rebot en aquest tram del partit, permetria al Betis tornar a capgirar el marcador i la dinàmica. De fet, un 11-0 de parcial deixaria un 46-38 al descans.

Després de sortir dels vestidors les sensacions no millorarien. Sense idees, el BC Andorra es veuria sorprès per un Betis més agressiu que obriria un forat important de 15 punts, la màxima a favor dels de Joan Plaza en tot el partit (61-46). Però quan pitjor ho estava passant el conjunt andorrà, els d’Ibon Navarro reaccionarien sota la batuta de McIntyre. Un 2-16 de parcial, des de la defensa, permetria als tricolor arribar a l’últim quart amb un mínim desavantatge (65-64).

Amb alternances constants en el marcador al llarg de l’últim acte, però amb el Betis portant la davantera en els últims instants, semblava que la victòria es quedaria a la capital andalusa però aleshores apareixeria la mà i el talent de Clevin Hannah amb un 90-86 per enviar el partit a la prorroga amb un triple des del mig del parquet (90-90). Un temps extra que sembla que havia de beneficiar els interessos tricolor però en un nou cara a creu, l’encert andalús en el moment més decisiu acabaria decantant la balança a favor dels locals (102-98).

El BC Andorra disputarà el primer partit a la Bombonera aquest proper divendres (21:30h) davant el Reial Madrid.