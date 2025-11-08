Diumenge, actuació de l’acròbata Manel Rosés, a la Seu

L’acròbata, Manel Rosés, presentarà a la Seu d’Urgell el seu espectacle ‘Ákri, passejar pel límit’. Aquesta actuació serà aquest mateix diumenge, dia 9 de novembre, a les 18 hores, a la Sala de Sant Domènec. “Akri” és un mot grec que significa “llindar” o “límit”. En aquest muntatge Manel Rosés l’explota a través d’un solo acrobàtic per a tots els públics protagonitzat per una escala.
Aparell de circ i escenografia a la vegada, els seus 22 esglaons esdevenen una zona de pas i simbolitzen un ofici i un mode de vida: l’espai de transformació de l’artista, en cerca constant. Rosés és cofundador de Soon Circus Company, amb qui fa gira del premiat Gregaris, i ha treballat amb formacions com el Cirque du Soleil.