Un total de 2.352 alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat comencen el curs escolar 2021-2022

Aquest dilluns al matí ha arrencat el nou curs escolar 2021-2022 als centres educatius de la Seu d’Urgell i de Castellciutat amb un total de 2.352 alumnes, però mantenint algunes de les mesures de prevenció Covid.

Amb l’inici d’aquest nou curs acadèmic, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “iniciem un nou curs escolar, també marcat per la Covid-19, però amb una situació epidemiològica molt millor que el curs passat”. Al respecte, Fàbrega remarca que “malgrat tot, el curs passat va anar tot força bé, assolint més del 95% de presencialitat, així doncs esperem que aquest any el curs es desenvolupi en les millors condicions”. L’alcalde urgellenc agraeix a la tota la comunitat educativa, especialment al professorat i al personal d’administració i serveis, poder tirar endavant un nou curs, desitjant que els alumnes aprofitin bé aquest nou curs.

Han començat el curs un total de 2.352 alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat entre llars d’infants, educació infantil i primària, secundària i batxillerat. Val a dir que enguany han iniciat la seva escolarització de P3 un total de 91 nens i nenes.

Per centres educatius, pel que fa al segon cicle d’educació infantil i primària, l’escola Albert Vives hi té matriculats un total 394 alumnes; l’escola Pau Claris en té 274 matriculats, mentre que l’escola La Valira hi cursaran 19 nens i nenes; i a l’escola de Castellciutat albergarà un total de 29 alumnes.

Al col·legi La Salle hi cursaran 380 alumnes a infantil i primària; i 194 alumnes a l’ESO. Pel que fa a la llar d’infants ‘Xics’ de la Salle en aquest nou curs hi ha un total de 65 nens i nenes. Respecte a la llar d’infants Francesc Xavier hi ha un total de 15 nens i nenes matriculats.

D’altra banda, a l’institut Joan Brudieu hi cursaran l’ESO un total de 322 alumnes i 242 alumnes ho han fet a batxillerat, mentre que a l’institut La Valira ho faran un total de 237 nois i noies.

Respecte a la llar d’infants municipal ‘Els Minairons’ en aquest nou curs comencen 90 nens i nenes, repartits en 7 aules: 2 aules de P0, 3 aules de P1 i 2 aules de P2.

Se suavitzen algunes de les mesures que hauran de seguir els alumnes

Cal recordar que tal i com indica el protocol Covid per al curs 2021-2022 a escoles i instituts, anunciat recentment el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es mantenen les següents mesures: la presencialitat a totes les etapes, l’organització en grups bombolla estables, la ventilació constant de les aules, la rentada de mans freqüent i el moviment d’alumnes dins el centre en els fluxos de circulació establerts.

En canvi, n’hi ha que es modifiquen o s’eliminen: deixa de ser obligatori mantenir una distància d’1,5 metres entre alumnes d’una mateixa bombolla i no es prendrà la temperatura abans d’entrar al centre. L’entrada i sortida d’escoles i instituts continuen essent esglaonades, si bé s’elimina l’interval obligatori de deu minuts entre cada grup.

Val a dir també que mestres i professors majoritàriament estan vacunats, i que els alumnes a partir de 12 anys tenen la possibilitat de vacunar-se.