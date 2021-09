Andbank reforça l’àrea de Corporate Finance incorporant l’equip de banca d’inversió de Degroof Petercam

Andbank, entitat especialitzada en banca privada, reforça l’àrea de Corporate Finance amb la incorporació de l’equip de banca d’inversió de Degroof Petercam Spain, entitat que va ser adquirida per Andbank al febrer de 2021.

D’aquesta manera, l’equip liderat per Oriol Huguet des del 2014, s’uneix a l’àrea de Corporate Finance d’Andbank España, format el 2019 per Teresa Moriyón, procedent de Credit Suisse. Aquesta unitat es va crear amb l’objectiu d’assessorar els clients de banca privada en operacions corporatives des de les oficines de Madrid i Barcelona.

Andbank España va tancar el primer semestre de 2021 amb un volum de negoci de 15.800 milions d’euros, un 21 % més respecte al desembre de 2020.

En el mateix semestre, l’àrea de Corporate Finance ha participat en 3 operacions de ECM i 4 de M&A, entre les quals destaquen l’adquisició de dues clíniques de radioteràpia oncològica a Suïssa per a Atrys Health S.A. o la venda de Dr Healthcare a Associated British Foods, plc.

Sobre Andbank España

Andbank España és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar 2020 amb un volum de negoci de 13.065 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimoni.

Un dels eixos d’actuació fonamentals d’Andbank España és la seva activitat de RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).