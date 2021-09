Reunió per preparar la candidatura a patrimoni mundial de la construcció del Coprincipat

La candidatura a Patrimoni Mundial “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”, va celebrar per primera vegada una reunió presencial conjunta dels membres dels seus comitès científic i de redacció en una trobada que es va produir els passats dies 6 i 7 de setembre a Foix, Andorra i la Seu d’Urgell. En aquestes dues jornades de treball, es van visitar alguns dels monuments que formen part de la candidatura, com ara el castell de Foix, la Casa de la Vall, l’església de Santa Coloma i la catedral de Santa Maria d’Urgell, i es van dur a terme sengles reunions de treball per avançar en la redacció de la candidatura que ha de servir per inscriure aquest bé en sèrie transnacional en la Llista del Patrimoni Mundial.

Les jornades de treball han aplegat per primera vegada, de manera presencial i conjunta, els membres del Comitè de redacció i del Comitè científic de la candidatura, que són els responsables, respectivament, de redactar tots els continguts de la candidatura i de validar-los des d’un punt de vista científic.

Els membres d’aquests dos comitès han estat designats pel Comitè de pilotatge de la candidatura (COPIL), que aplega responsables dels tres estats implicats en la mateixa i que marquen les seves grans directrius estratègiques. En relació al Comitè científic, han estat designats Jordi Guillamet i Roland Viader, per la part andorrana, Joan Busqueta i Jordi Tresserras per la part espanyola i Didier Delhoume, Claudine Pailhès i Cathérine Saint-Martin, per la part francesa. Quant al Comitè de redacció, els designats són Olivier Codina, Abel Fortó, Bernadeta Garrallà i Albert Villaró per la part andorrana, Clara Arbués i Carles Gascón per la part espanyola i Claudine Pailhès i Catherine Saint Martin, per la part francesa, tots ells coordinats per Joan Reguant, coordinador de la candidatura i membre, també, del Comitè de redacció.