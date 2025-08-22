Un motorista resulta ferit en un accident a la Traba de Canillo

La nit d’aquest dijous, 21 d’agost, s’ha produït un accident de circulació a la carretera general número 2, a l’altura de la Traba de Canillo, amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 21:41 hores.
Precisament, fonts policials assenyalen que en l’esmentat incident viari només es va veure involucrat un únic vehicle. Es tracta d’una motocicleta, la qual era conduïa per un home que va resultar ferit en el succés a causa de la caiguda soferta.