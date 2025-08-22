Participació andorrana a les finals de la UTMB® World Series a HOKA UTMB® Mont-Blanc

La cita és del 25 al 31 d’agost. A mesura que la comunitat mundial del trail running es prepara per a les finals de la UTMB® World Series a HOKA UTMB® Mont-Blanc, Andorra celebra amb orgull els corredors —tant d’elit com amateurs— que representaran els seus paisatges, la seva història i el seu esperit a Chamonix, el cor d’aquest esport. Aquests atletes han iniciat el seu viatge als camins de la UTMB® World Series, acumulant Running Stones, construint el seu UTMB Index i perseguint somnis a través d’algunes de les curses més icòniques del món.
Trail 100 Andorra by UTMB®: Una porta cap a Chamonix
Com una de les curses emblemàtiques de la UTMB® World Series, Trail 100 Andorra by UTMB® combina competició de primer nivell amb el terreny tècnic i la cultura única dels Pirineus. Amb sortida i arribada a Ordino, la cursa ofereix una experiència espectacular i exigent per a corredors de tots els nivells. Continua sent una plataforma clau per als corredors andorrans en el seu camí cap a HOKA UTMB® Mont-Blanc — ja sigui perseguint la classificació d’elit o aconseguint Running Stones i fent créixer el seu UTMB Index.
Un escenari global per a la classificació a UTMB® Mont-Blanc
Trail 100 Andorra by UTMB® no només impulsa el talent local, sinó que s’ha consolidat com una destinació clau per a corredors internacionals que busquen la seva classificació per a les UTMB® World Series Finals. Ben Dhiman (USA) ha competit a Trail 100 Andorra en dues ocasions: en la primera edició, va compartir la victòria amb el suís Jean-Philippe Tschumi, i en la seva segona participació va aconseguir una destacada segona posició, només superat pel jove i rapidíssim Zachary Garner (USA).
També hi destaquen corredores com Katharina Hartmuth (Alemanya), subcampiona de UTMB 2023 i guanyadora de Trail 100 Andorra 2024, Claudia Tremps (Espanya), amb múltiples podis en curses de llarga distància, i Anna Tarasova, que continua consolidant-se en el circuit internacional. Menció especial mereix Judith Marín, que no només ha aconseguit la seva classificació a Chamonix, sinó que també va participar enguany en el programa Women Step Up impulsat per Trail 100 Andorra — una iniciativa que promou la participació femenina en distàncies més llargues.
Aquestes presències reforcen el prestigi internacional de Trail 100 Andorra com a plataforma de classificació d’alt nivell i com a escenari que atrau l’elit mundial del trail running.
Una celebració de l’orgull nacional
Tant si han accedit mitjançant el sorteig com per classificació directa, cada corredor andorrà porta amb ell l’orgull de la comunitat de trail running. La seva presència a Chamonix és un testimoni de la força, la diversitat i la passió dels atletes locals del Principat — i del paper que Trail 100 Andorra by UTMB® juga en el seu viatge.
Es poden consultar aquí els corredors andorrans que participaran a les UTMB World Series Finals: https://andorra.utmb.world/ca/the-wall-of-fame.
El Senior Regional Director South EMEA per The IRONMAN Group — Agustí Pérez Capdevila, apunta: “La presència d’atletes andorrans a les UTMB World Series Finals és molt més que una fita esportiva: és el reflex del talent, la determinació i el potencial que té Andorra com a país de muntanya i de trail. Des de The IRONMAN Group, estem molt orgullosos que Trail 100 Andorra sigui una plataforma de classificació que no només impulsa els corredors locals, sinó que també atrau atletes d’elit d’arreu del món. La setmana vinent, veurem com aquests corredors —tant andorrans com internacionals— competeixen al més alt nivell, i això demostra la força i la projecció global del nostre esdeveniment.”
Presència Andorrana a Chamonix. Més enllà dels corredors
Trail 100 Andorra by UTMB® també estarà representada a Chamonix durant la setmana de les UTMB® World Series Finals, amb presència a l’Expo oficial de l’esdeveniment. L’equip de Trail 100 Andorra compartirà amb la comunitat internacional l’essència de la cursa, el seu entorn únic als Pirineus i les iniciatives que impulsen el creixement del trail running al país. Aquesta presència reforça el vincle entre Andorra i el cor del trail mundial, i ofereix una oportunitat per a connectar amb corredors, aficionats i professionals d’arreu del món.