El Servei d’Atenció Domiciliària reforça l’acompanyament aquest Nadal

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut continua amb l’objectiu de acompanyar i vetllar per totes aquelles persones que viuen soles, que no disposin de xarxa familiar o bé, com a conseqüència de la crisis sanitària, es trobin aïllades. Ara, amb motiu de les festes de Nadal, el SAD posarà en marxa una sèrie d’accions per reforçar l’atenció i evitar així els sentiments de solitud dels seus usuaris de major vulnerabilitat.

En concret, com ja es va fer durant les festes de Pasqua, es lliuraran un centenar de postals nadalenques fetes pels estudiants de secundària de les escoles andorranes, en col·laboració amb la Creu Roja d’Andorra.

En paral·lel, amb la voluntat que les persones en situació de major vulnerabilitat –especialment les que no tenen xarxa familiar– se sentin més acompanyades, es reforçaran les visites i es col·laborarà amb les tasques pròpies d’aquestes dates, com ara preparar els àpats.