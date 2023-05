Juan Juncosa

Una de les definicions que trobem respecte a la frase “estar a veure-les venir” és: estar amb l’aigua al coll, quan una persona està pressionada per una gran quantitat de problemes. És a dir, una persona en aquesta situació ha esgotat totes les seves forces i recursos per a intentar seguir i ja no pot més.

Realment és una situació desesperada en la qual la persona en concret no té forces, ni ànims per a fer res, ni tan sols totes les coses més bàsiques i necessàries per a si mateix. Si alguna vegada sabeu d’algú així la millor ajuda que podeu donar-li és intentar guiar-lo. No cap a on vosaltres creieu que és la solució. Guiar-lo cap a un psicòleg, cap a un assistent social, cap a professionals que saben i coneixen d’aquestes situacions i realment els podran ajudar.

Penseu que una persona en aquest estat no acostuma a trobar-se bé psicològicament. Em refereixo al fet que pot ser que tingui depressió o estigui prop d’ella. A part que habitualment acostumen a allunyar-se de les persones i com més es tanqui en si mateixa, pitjor li resultarà. Pel que si voleu ajudar a algú així, guieu-lo cap a professionals, no els atabaleu amb els errors que hagin pogut cometre, i sobretot ajudeu-lo a sortir del seu propi tancament, anant a prendre alguna cosa i mantenint converses d’allò més trivials. Si la persona et parla dels seus problemes, només escolta i no jutgis. O tornarà al seu tancament.





