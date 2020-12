Un FC Andorra sense ritme cau a la primera ronda de la Copa del Rei davant el Burgos

90 minuts. Aquest és el temps que ha durat el somni de la Copa del Rei al FC Andorra que ha caigut per 2 a 0 davant el Burgos a la primera eliminatòria de la competició. Els dos partits ajornats pel brot de coronavirus que els ha afectat, s’ha notat amb la falta de ritme de joc.

El partit ha començat amb un clar avís per part tricolor. Pedraza, de cap, ha obligat Óscar López a lluir-se amb una gran mà per evitar el gol a pilota aturada. Aquesta ocasió, però ha estat només una clariana en un primer temps on els locals han dominat, han tingut la pilota i han creat les millors ocasions que han obligat a Bañuz a intervenir per evitar el gol del Burgos.

A l’Andorra li costava treure la pilota controlada i es notava amb el seu joc imprecís i amb nombroses pilotes perdudes que feia que no tinguessin ocasions clares.

El descans no ha servit per trobar la solució. Els homes de Nacho Castro han continuat tenint els mateixos problemes i el Burgos ho ha sabut aprofitar. En el 57, ha arribat el primer gol local; Piscu ha assistit a Juanma que, dins l’àrea, ha fet la passada de la mort perquè Javi Gómez culminés l’1-0.

Si les coses ja es veien muntanya amunt amb el 0 a 0 en el marcador, amb el gol encara més. Als tricolors els ha costat recuperar-se anímicament d’aquest cop. El Burgos ha aprofitat aquests minuts d’incertesa andorrana per apropar-se amb perill a la porteria de Bañuz que, per sort tricolor, no ha acabat amb cap més pilota al fons de la porteria.

Només en el tram final, els Andorrans han tornat a crear cert perill a la porteria del Burgos. Amb el rellotge en contra, no els ha quedat una altra que bolcar-se a l’atac per intentar fer el gol que els permetés forçar la pròrroga. Els locals han llegit bé aquest moment del partit i han aprofitat per sentenciar-lo en temps afegit; passada llarga cap a Guillermo que li ha permès plantar-se sol a l’àrea i, davant la sortida de Bañuz, ha cedit a Saúl que no ha perdonat.

El 2 a 0 deixava vist per a sentència el partit i amb els tricolors eliminats a la primera de canvis de la Copa del Rei. Tot i el cop moral de l’eliminació, no hi ha temps per lamentacions, i és que diumenge, l’equip de Nacho Castro visita diumenge la Feixa Llarg on els espera l’Hospitalet en partit de lliga.