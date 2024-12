Esteve és 23è a l’Skiathlon que tanca la Copa del Món a Lillehammer

Irineu Esteve en plena competició. (Fotos: Modica / Nordic Focus)

Avui diumenge, 8 de desembre, s’ha celebrat a Lillehammer (Noruega) l’última cursa de la Copa del Món, amb l’Skiathlon, és a dir una cursa de 20km amb els 10km primers en clàssic i els següents 10km en patinador. Irineu Esteve ha estat 23è sortint amb el dorsal 53. L’andorrà tanca dos primers caps de setmana de curses de Copa del Món amb quatre carreres, a Escandinàvia, sumant tres proves al top30.

Irineu Esteve, que sortia endarrerit amb aquest dorsal 53, ha estat remuntant gairebé tota la cursa. Al quilòmetre 2,5 ja se situava 44è, a 17 segons del cap de cursa, mentre que al quilòmetre 5 era 32è a 18 segons. Esteve finalitzava la part de clàssic en la 30a posició amb +37,0, i iniciava una altra carrera en patinador.

Ja en estil lliure, l’andorrà remuntava posicions i se situava 21è al quilòmetre 13, mentre que al 16 es mantenia en aquesta posició a 34 segons del líder de la cursa, dominada en tot moment pels noruecs que, finalment, situarien a set corredors entre els deu primers.

A la part final tot s’accelerava i, Irineu Esteve, era 23è a menys d’1,4km per al final, amb 59 segons respecte al cap de carrera i uns 40 segons del top10.

A meta, finalment, arribava amb +1.14,5 en la 23a posició. La cursa la guanyava Noruega amb Harald Amundsen imposant-se per la mínima, amb photo-finish inclosa, al seu compatriota Jan Thomas Jenssen, mentre que tercer era, Martin Loewstron Nyenget. Els set primers corredors entraven tots en poc més de dos segons, amb només el nord-americà Schumacher (5è), el britànic Musgrave (6è) i el francès Lapalus (9è) al top10 en què en tota la resta eren noruecs.





Tres top30 en quatre curses WC

Amb aquest resultat, Esteve assoleix el top30 en tres de les quatre proves disputades fins ara a la Copa del Món. A Ruka, la passada setmana, va signar una primer 38a posició als 10km individuals per a després fer 23è als 20km mass start i arrodonir aquestes dues setmanes de curses amb la 24a plaça dels 10km del divendres passat a Lillehammer, i la 23a d’avui diumenge a l’Skiathlon.

Ara, Irineu Esteve, viatjarà cap a Davos (Suïssa), on la pròxima setmana competirà a la Copa del Món en la qual debutarà l’andorrana Gina del Rio.





Irineu Esteve, fondista: “Tres top30 de quatre, de moment, en Copa del Món, així que podem estar satisfets. Sí que és veritat que crec que el nostre nivell està un pèl més endavant. Avui ha sigut una cursa complicada perquè sortíem amb el dorsal 53, havíem de passar a molta gent si volíem estar al top30 o top20.

Crec que la primera de clàssica ha sigut molt ràpida i ens hem intentat situar a la segona bastant bé, però hi havia molt trànsit i fins a la quarta volta no hem pogut estar amb el tercer grup. Després ha sigut el canvi d’esquís i, a la primera volta, he intentat remuntar posicions i hem pogut agafar al segon grup, però després suposo que ja l’esforç físic de les primeres voltes en clàssic ens ha perjudicat una mica i les dues últimes voltes m’he quedat una mica buit d’energia. Tot i això, penso que podem estar contents.

Potser per a Davos no, però per al Tour de Ski penso que sortirem amb millors dorsals perquè estem baixant punts FIS a cada cursa, i així començar una mica més al davant i tenir aquest extra de ‘power’ al final. Estem contents, en definitiva, però ho podem fer millor, així que a treballar i a seguir millorant”: