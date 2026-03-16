Un detingut per agredir l’exparella i, un altre, per colpejar el company d’habitació

By:
On:
In: Successos
Unes manilles de la Policia d'Andorra
Pel que fa a delictes contra la integritat física i moral, el servei de Policia va arrestar, la matinada del passat dimecres, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, un home de 34 anys. El motiu de l’arrest ve motivat per haver agredit la seva antiga parella. La detenció es va efectuar arran de la denúncia de la dona.

Per altra banda, en aquest cas el passat dijous al vespre, a la parròquia d’Encamp, els agents del servei de l’ordre van procedir a detenir un home de 45 anys per agredir el company d’habitació i causar-li una lesió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]