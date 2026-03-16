Sis arrestats per alcohol al volant i un per accidentar-se amb el patinet anant begut

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia ha detingut set persones. Es tracta de sis conductors d’entre 23 i 47 anys. Totes aquestes persones van ser controlades amb taxes positives d’alcoholèmia, que anaven de 0,92 a 1,79, en diferents punts de la xarxa viària del Principat d’Andorra.
Així mateix, també es va procedir a la detenció del conductor d’un patinet elèctric, un home de 29 anys, ja que va ser controlat pels agents del servei de l’ordre amb una alcoholèmia de 2,89 després d’accidentar-se a la carretera dels Cortals d’Encamp.