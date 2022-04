Un cotxe s’ha colat aquest dimarts a la tarda a la plaça del Poble d’Andorra la Vella.

Segons han explicat els testimonis, el vehicle ha entrat per la plaça Rebés per error, ha fet una volta fins a la rambla Molines i, quan ha vist que no podia sortir per aquesta via, ha girat i ha tornat a marxar per on havia entrat.