Libèrica, el projecte més personal i innovador de Manel Fortià arriba a la Seu d’Urgell

Aquest pròxim divendres 8 d’abril, la sala Sant Domènec a les nou del vespre tindrà lloc el concert de jazz Libèrica, el projecte més personal i innovador de Manel Fortià que compta amb una gran col·laboració com la del saxofonista i cantaor Antonio Lizana.

A Libèrica, Fortià fa una aproximació al flamenc jazz des d’una nova perspectiva: busca punts en comú amb la cançó tradicional catalana i destaca la llibertat com la qualitat més important d’aquestes músiques. El resultat és que els elements més lliures tant del jazz com del flamenc s’uneixen per primera vegada en aquest projecte que combina a la perfecció tradició i experimentació.

En paraules del propi músic: “En una societat on cada cop ens trobem amb més normes que ens atrapen i controlen, la música és dels pocs espais on encara podem ser lliures i fer lliures a qui l’escolti, aquest és l’objectiu de Libèrica”.

Els intèrprets d’aquest concert són: Manel Fortià, contrabaix; Antonio Lizana, saxos i veu; Pere Martínez, veu; Max Villavecchia, piano; i Raphael Pannier, bateria.

Les entrades ja es poden adquirir de manera online a https://codetikets.com i de manera presencial a Turisme Seu. El preu de l’entrada és de 12€ de manera anticipada, i de 15€ a taquilla.