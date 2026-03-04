Un autobús de línia s’encasta contra un restaurant a la Massana

Un autobús de línia s’ha estavellat contra un restaurant a la Massana. Els fets han succeït a primera hora d’aquesta tarda quan, segons sembla, el conductor de l’autobús hauria sofert un defalliment i no hauria agafat el revolt pel que transitava, fet que ha provocat que el vehicle seguís recte i s’encastés contra el restaurant que hi ha al giravolt.
Arrel de la topada, uns tres passatgers haurien patit ferides de diversa consideració. Mentre tant, algunes de les persones que hi viatjaven han intentat sortir del vehicle forçant la porta, tal i com es pot veure en les imatges del vídeo.
Els fets han provocat retencions al centre de la població i han ocasionat que els vehicles hagin hagut de prendre diferents desviacions.