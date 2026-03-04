Roger Puig, 3r al primer entrenament de descens de les Paralimpíades de Cortina

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dimecres en tercera posició en el primer entrenament oficial de descens (DH) de les Paralimpíades de Cortina, en una sessió que ha servit per a començar a prendre referències en un dels escenaris més importants de la temporada. El millor temps del dia ha estat per al suís Robin Cuche, seguit del francès Arthur Bauchet, mentre que Puig ha completat el tercer millor registre en un entrenament marcat per unes condicions de pista canviants.
La pista ha evolucionat molt al llarg de la jornada, passant d’una superfície inicialment molt gelada a una neu més transformada a causa de la forta insolació directa. A més, el traçat presenta nombrosos petits salts, fet que exigeix una gran precisió en les línies i una bona gestió de les velocitats.
Tot i cometre alguns errors durant la baixada, Roger Puig ha pogut completar un descens competitiu que li ha permès situar-se en una molt bona posició i obtenir bones sensacions de cara als pròxims dies. Cal tenir en compte que, com és habitual en els entrenaments de descens —i especialment en el primer—, no tots els corredors mostren encara tot el seu potencial, reservant part de la seva estratègia per al dia de la cursa.
Malgrat això, l’equip es mostra molt satisfet amb el resultat i amb el fet de mantenir-se dins del grup capdavanter, donant continuïtat a les bones actuacions de Roger Puig en les darreres proves de la Copa del Món.