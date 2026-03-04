La recerca sobre la terrissa tradicional a l’Alt Urgell s’aprofundeix amb noves aportacions de memòria oral i patrimoni material

La recerca sobre la terrissa tradicional a Catalunya ha fet un pas endavant significatiu a la comarca de l’Alt Urgell. Concretament, el Museu de l’Espai Ermengol de la Seu ha presentat els resultats de la segona fase d’un estudi etnològic que combina la recuperació de la memòria oral amb la documentació de patrimoni material, amb l’objectiu de posar en valor aquest art popular vinculat a la vida quotidiana del segle XX.
El projecte, encarregat a l’Associació Obagues, s’ha centrat a analitzar els centres productors, els fluxos comercials i els processos de patrimonialització de la terrissa a la comarca. Una de les fites principals ha estat la documentació de peces conservades en l’àmbit domèstic, que sovint no formen part dels circuits museístics habituals, però que són essencials per a entendre l’evolució del sector.
Memòria oral i noves troballes
En el marc d’aquesta recerca, s’han realitzat cinc entrevistes enregistrades que recullen el testimoni de les famílies terrisseres Domenjó, Tor, Torra i Ticó, així com de l’arxiver Lluís Obiols. Aquestes peces audiovisuals, produïdes amb el suport de l’empresa KTO, permeten preservar un llegat immaterial que corria el risc de desaparèixer amb la industrialització.
A més de la part oral, la recerca ha permès localitzar a Coll de Nargó un forn de teules i rajoles en desús. Aquesta troballa és de gran rellevància per al patrimoni industrial de la comarca i resta pendent d’una documentació i inventariat exhaustiu per a la seva futura preservació.
Col·laboració institucional i finançament
L’estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (com a antena de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial) i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
El pressupost total del projecte ha estat de 4.578,00 €, finançat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (2.040 €) i una subvenció atorgada de 2.538 €.
Difusió pública
Amb la voluntat d’apropar aquesta recerca a la ciutadania, totes les entrevistes enregistrades ja es poden consultar obertament al canal de YouTube del Museu de l’Espai Ermengol.
Aquesta acció vol reforçar la valorització de l’artesania tradicional com a element de desenvolupament local i identitat cultural.