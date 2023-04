Un advocat d’Andorra presenta una demanda per a impugnar les eleccions generals

L’advocat Emili Campos (ATV)

L’advocat Emili Campos ha presentat una demanda a títol personal per vulneració del dret de sufragi en els darrers comicis generals. Dubta que els protocols de guàrdia i custòdia s’hagin respectat, especialment per com es transportaven sufragis: en caixes que no són hermètiques.

En aquest sentit, creu que s’han d’impugnar els comicis. Així ho detalla el mateix advocat, que creu que s’han d’impugnar els resultats electorals. “No havent-hi les garanties necessàries per a garantir la inviolabilitat del meu sufragi, considero que s’han d’anul·lar les eleccions. Com a mínim, haurem de tornar a votar els 9.000 electors que vam dipositar el vot a la batllia”.

L’advocat informa que ha presentat la demanda a títol personal pel procediment de l’article 41. Aquest, constata que els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV de la constitució (els drets fonamentals de la persona i de les llibertats públiques, i els drets polítics dels andorrans) són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d’un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies. També especifica que la llei crearà un procediment excepcional d’empara davant el Tribunal Constitucional contra els actes dels poders públics que violin el contingut essencial dels drets esmentats en l’apartat anterior, llevat el supòsit previst a l’article 22.

A més afegeix que, d’acord amb la llei, s’ha de donar trasllat d’aquesta demanda als 9.000 electors que van dipositar el vot a la Batllia. Considera que tots s’hi haurien d’adherir “per una qüestió de dignitat democràtica”.

I deixa clar que se’n farà ressò internacional. “Això no es queda aquí. S’enviarà al Consell d’Europa, al Parlament Europeu i altres organismes internacionals”. Destaca, a més, que “Andorra és un país de llarga tradició democràtica i ha de continuar sent-ho. Si hi ha irregularitats en el vot judicial el responsable haurà de depurar les responsabilitats que pertoquin.”

L’advocat considera que cal investigar si hi ha una manca de garanties de seguretat de la custòdia dels vots. També, davant un possible referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea.