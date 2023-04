La Diada Esportiva de la Gent Gran la Seu d’Urgell i Andorra 2023, el dia 8 de maig

Cartell anunciador de la Diada esportiva de la gent gran la Seu i Andorra (Aj. la Seu)

El dilluns 8 de maig se celebrarà la Diada Esportiva de la Gent Gran la Seu d’Urgell i Andorra 2023 que enguany tindrà lloc al Palau d’Esports de la capital alturgellenca. Les inscripcions per a poder participar-hi s’hauran de fer del 24 al 28 d’abril al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, situat a la 1a planta de l’edifici del centre cívic el Passeig, de la Seu.

La diada s’iniciarà a dos quarts d’onze del matí amb un acte de benvinguda per part d’alumnes de l’Escola Pau Claris. La jornada seguirà a tres quarts d’onze del matí amb una coreografia grupal per part de membres de L’Esplai de la Gent Gran, conduït per Ina Bailón.

Seguirà una altra coreografia per part del grup La Seu, conduïda per Raquel Iscla i tancarà aquest primer bloc d’activitats esportives una master class de gimnàstica per a totes les persones participants a càrrec, també, també de Raquel Iscla.

El segon bloc s’iniciarà a les onze del matí, el qual, constarà d’un taller de moviments de gimnàstica, una sessió de ioga a càrrec de l’Escola Esportiva Municipal de Ioga i una sortida de marxa nòrdica a càrrec de l’AEM Nòrdic Walking-Nòrdic Esport. A tres quarts de dotze del migdia tindrà lloc el tercer i darrer bloc de la diada amb les mateixes activitats esportives que el segon bloc.





Com apuntar-se a les activitats esportives

Els participants de la Diada Esportiva es podran apuntar al bloc 1 de la Master Class conjunta. I si així ho desitgen, a una de les activitats esportives del bloc 2 i a una de les activitats del bloc 3. En funció de les inscripcions i de les places disponibles, l’organització repartirà els participants per tal que els grups estiguin equilibrats.

Es demana que les persones que disposin de bastons de marxa nòrdica els portin per a poder prendre part en la sortida, encara que no es precisen per a fer l’activitat. També es requereix que els participants portin un calçat adequat per a poder realitzar les activitats esportives.





Dinar de germanor

També com en cada diada se celebrarà un dinar de germanor a l’una del migdia que tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell. Les persones que hi vulguin assistir caldrà que s’apuntin i facin el pagament (18 euros) en el moment de formalitzar la seva inscripció a la diada.

La Diada Esportiva de la Gent Gran la Seu-Andorra 2023 es clourà a les quatre de la tarda.

Val a dir que aquesta diada està organitzada per la Regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la col·laboració del Servei Municipal d’Esports.