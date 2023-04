Restablert el subministrament elèctric després d’una inundació a les obres de l’aparcament de l’església d’Escaldes

La seu de FEDA

Una inundació, poc després de les 13 hores d’aquest dimecres, a les obres del nou aparcament que s’està construint a l’avinguda Carlemany davant de l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany ha afectat una estació transformadora (ET) soterrada que dona servei a 151 clients de la zona.

Durant les maniobres que es duien a terme per a garantir el servei i la seguretat, s’ha produït un tall del subministrament elèctric d’aproximadament 11 minuts de durada. A hores d’ara tots els clients han recuperat el servei.

Tot i això, l’equip de les obres treballa aquest dimecres a la tarda en el buidatge amb bombes dels espais negats. Un cop les condicions ho permetin, l’equip de FEDA treballarà en la normalització del servei i la seguretat d’aquesta estació 604. L’estació transformadora que ha patit la inundació havia de ser retirada a curt termini per a facilitar les obres de l’aparcament.

Per a no afectar el servei elèctric quan això sigui necessari, FEDA ha construït una ET provisional a peu de carrer que entrarà en funcionament pròximament per a donar suport a la zona.