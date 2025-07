UdA: Tesi doctoral sobre verificació segura d’identitats amb blockchain

Al fons a la dreta, Francesc Garcia, defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimarts, 15 de juliol, la lectura de la tesi doctoral titulada “Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a comptadors d’ús en un entorn hostil amb tecnologia blockchain”, defensada per Francesc Garcia i dirigida per Jordi Herrera i Aleix Dorca. La tesi explora l’ús de credencials anònimes enllaçables dins un sistema d’identitat autogestionada, amb l’objectiu de protegir la privadesa i seguretat dels usuaris en entorns hostils. Les identitats autogestionades permeten als usuaris controlar les seves credencials sense dependre d’entitats centralitzades, mentre que les credencials anònimes enllaçables fan possible validar la identitat sense revelar informació personal.

La recerca se centra en la creació d’un sistema capaç de verificar identitats de forma segura, especialment per a comptadors d’ús en entorns vulnerables, emprant la tecnologia blockchain. Això redueix els riscos associats a la gestió i transmissió de dades en línia, mantenint la privadesa. Mitjançant la tecnologia blockchain, es genera un registre immutable i transparent que garanteix la seguretat de les credencials, i els contractes intel·ligents automatitzen el procés de validació, per a permetre interaccions segures i eficients sense necessitat d’intermediaris. La tesi proposa una arquitectura tecnològica que integra aquestes eines per a dissenyar un sistema segur i privat, adaptat a les necessitats específiques dels entorns hostils en què la protecció de la identitat és crucial.

El tribunal de tesi ha estat format per Carlos Monzo (Universitat d’Andorra), Josep Maria Miret (Universitat de Lleida), Josep Domingo (Universitat Rovira i Virgili), Vanesa Daza (Universitat Pompeu Fabra) i Jordi Castellà-Roca (Universitat Rovira i Virgili).

Amb aquesta ja són 31 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra (UdA) des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.