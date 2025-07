L’AQUA s’incorpora al Registre Europeu per a la Qualitat de l’Ensenyament Superior (EQAR)

La incorporació a l’EQAR representa una fita clau en la trajectòria de l’AQUA. Foto: Cedida

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) s’ha incorporat al Registre Europeu per a la Qualitat de l’Ensenyament Superior (EQAR), l’organisme europeu que recull les agències d’assegurament de la qualitat que operen d’acord amb els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) i assegura el compliment de l’Agència amb estàndards elevats de transparència, independència i qualitat dels processos d’avaluació de l’ensenyament superior.

Aquest reconeixement arriba després d’un procés d’avaluació externa portat a terme per l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA), i representa una fita clau en la trajectòria de l’AQUA en matèria d’alineació internacional i reconeixement institucional.

La inclusió a l’EQAR permet a l’AQUA reforçar la seva credibilitat i visibilitat, així com continuar treballant en xarxa amb altres agències europees per a promoure l’equitat, la transparència i la qualitat en l’educació superior. A més, contribuirà a reforçar la confiança de la comunitat educativa, les institucions i la societat en la qualitat de l’ensenyament superior andorrà. Així mateix, facilitarà la mobilitat acadèmica de l’alumnat andorrà i el reconeixement de les titulacions emeses per les institucions d’ensenyament superior andorranes a nivell europeu.

Ara que l’Agència està registrada a l’EQAR, podrà esdevenir membre de ple dret de l’ENQA.

El registre a l’EQAR es pot consultar a https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=82).