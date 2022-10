Ubach participa en la 2a edició de Pyréneo, esdeveniment sobre la cooperació transfronterera als Pirineus

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, participa aquest divendres en la 2a edició de ‘Pyréneo-Le Grand Rendez-vous’ a Oloron Sainte-Marie, a França. Es tracta d’una trobada de diferents actors del massís dels Pirineus i que té com a objectius buscar sinergies i trobar col·laboracions entre els diferents territoris que conformen aquesta zona geogràfica.

Així, durant dos dies l’esdeveniment organitza taules rodones, tallers, xerrades i visites a empreses locals. En el seu cas, Ubach ha participat en la taula rodona plenària que s’ha desenvolupat durant el matí al voltant de l’esperit transfronterer. La ministra ha compartit debat amb el conseller regional de Nouvelle-Aquitaine encarregat de cooperació, Mathieu Bergé i el vicepresident del departament de Pyrenées-Atlantiques a càrrec de la col·laboració transfronterera, Jean-Pierre Mirande.

En la seva intervenció la titular d’Afers Exteriors ha remarcat l’esperit transfronterer que Andorra ha tingut durant tota la seva història, “ho tenim en el nostre ADN, fa part de la nostra societat”. Per a evidenciar-ho, Ubach ha destacat que més de 1.600 persones creuen la frontera diàriament per a treballar al Principat, i que el país acull anualment més de 8 milions de visitants, la majoria dels Estats veïns. La ministra també s’ha referit a xifres d’intercanvis comercials, inversió estrangera, multiculturalitat i educació per a refermar aquest punt de vista.

Encara durant la seva intervenció, Maria Ubach ha fet especial referència a la participació d’Andorra a la CTP, òrgan que el Principat ha presidit en dues ocasions. Concretament, ha celebrat la consolidació de programa POCTEFA, que cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors dels tres territoris pirinencs.

En aquest sentit, la ministra ha destacat que en el darrer període de programació, el 2014-2020, Andorra ha participat en 45 projectes, amb una contribució de més de 2 milions d’euros. Entre altres, ha destacat la millora de les carreteres entre Andorra i Occitània, el projecte Aptitude, adreçat a millorar el benestar de la tercera edat o l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.

Finalment, la ministra Ubach ha aprofitat per a exposar els esforços d’Andorra per a assolir un acord d’Associació amb la Unió Europea, que permetrà al país entrar al seu mercat interior però conservant les seves especificitats. La ministra ha estat acompanyada pel director de Turisme, Sergi Nadal, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.

També hi eren presents altres representants andorrans com el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot, o el tècnic de Patrimoni Cultural del ministeri Olivier Codina, que representa Andorra en el projecte transfronterer sobre la Ruta del Ferro.