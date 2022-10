Els escolars del sistema francès descobreixen l’orri d’Encenrera d’Encamp

Els escolars del sistema francès descobreixen l’orri d’Encenrera que en els darrers anys el comú d’Encamp ha reconstruït en col·laboració amb el Govern d’Andorra dins del programa de recuperació del patrimoni i en concret dels orris situats a la zona d’Encenrera, Cubil i Les Deveses.

Aquest dijous, una seixantena d’alumnes, en aquesta ocasió de l’escola francesa d’Encamp, van visitar l’orri d’Encenrera en el marc del programa de descoberta del patrimoni que les escoles franceses i el comú d’Encamp han posat en marxa per a divulgar el patrimoni de la parròquia i, concretament, la ruta dels Orris d’Encamp.

La visita va consistir en una explicació per part del tècnic de museus i tradicions del comú d’Encamp, Robert Lizarte, que va permetre als alumnes conèixer la vida de muntanya i de pastor lligada a aquestes construccions tan singulars dels Pirineus, des del vessant etnològic, cultural i social, a més a més de diferents aspectes naturals i mediambientals per la zona on es troben.

La segona exposició va anar a càrrec de l’arqueòleg que va dirigir la reconstrucció, Josep Font, i que va explicar als infants tot el procés de prospecció arqueològica, recuperació i reconstrucció d’aquest element patrimonial inclòs en la ruta dels Orris, formada per un total de 8 orris, dos dels quals reconstruïts parcialment (Cubil i Encenrera) i la resta amb elements identificables per a ser visitats orri Vell, orri d’Emportona, orri d’Enradort, orri Alt de la Collada d’Enradort, orri Baixa de la Colla d’enradort, orri de l’Estany Forcat.

El departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp ha previst una nova fase en el projecte de recuperació, que en aquest cas es concentrarà en la posada en valor de l’orri d’Emportona i les prospeccions de l’orri de l’Estany Forcat.