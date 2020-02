La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha destacat el compromís d’Andorra amb els valors del multilateralisme, el suport al Pla d’acció contra l’Odi, promogut pel Secretari General de l’ONU, António Guterres i a la protecció dels infants víctimes de la guerra, en el Segment d’Alt Nivell de la 43a sessió del Consell de Drets Humans (CDH) de les Nacions Unides a Ginebra. Durant la seva estada, Ubach ha mantingut diverses trobades amb representants de diferents Estats i organitzacions.

En la seva intervenció, Ubach ha refermat la voluntat del Principat de seguir millorant els drets dels infants i els adolescents. En matèria de la implementació de l’Agenda 2030, la ministra ha destacat que la igualtat entre els homes i les dones és una prioritat per Andorra. Així, la titular d’Exteriors ha reiterat la importància de la Cort Penal Internacional a l’hora de lluitar contra la impunitat i el respecte pels Drets Humans.

La 43a sessió del Consell de Drets Humans es va inaugurar ahir a la seu de les Nacions Unides a Ginebra. El CDH, compost per 47 membres escollits per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a més d’impulsar la protecció dels drets humans també proporciona orientació, examina possibles infraccions en l’àmbit dels drets humans, elabora noves normes internacionals i vetlla pel seu compliment.

Des del 2007 i cada cinc anys, l’organisme també s’encarrega de realitzar l’Examen Periòdic Universal, a través del qual s’examina la situació dels drets humans en els 192 estats membre de Nacions Unides, mitjançant un informe que cada país ha d’elaborar i defensar. Andorra se sotmetrà al seu tercer examen durant el mes de maig.

Durant la seva estada a Ginebra, la ministra Maria Ubach, ha pogut mantenir diverses reunions bilaterals, entre les quals amb el seu homòleg guatemalenc des del gener, Pedro Brolo, ja que el país d’Amèrica Central va celebrar eleccions l’any passat. Durant la breu trobada, tots dos han reiterat el compromís de seguir treballant conjuntament en el marc de la Cimera Iberoamericana. També per tractar la cooperació en l’àmbit de la propera Cimera, la ministra s’ha reunit amb el seu homòleg panameny. Antonio Rivas.

D’altra banda, Ubach s’ha pogut trobar amb el secretari general adjunt de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA), Pascal Schafhauser, amb qui ha intercanviat accions de cooperació, amb la secretària Executiva de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE), Olga Algayerová, per tractar diverses qüestions com l’adopció i implementació a Andorra del Pla estratègic nacional que té com a objectiu complir amb els objectius fixats per l’Agenda 2030, així com amb el recentment electe secretari d’Estat de Política Exterior i cap de Govern de San Marino, Luca Beccari. Amb aquest darrer han analitzat els avenços en les negociacions de l’Acord d’Associació amb la UE, que treballen conjuntament Andorra, Mònaco i San Marino.

La titular d’Exteriors també ha mantingut una reunió amb Vikas Swarup, viceministre d’Afers Exteriors de l’Índia i amb el viceministre d’Afers Exteriors d’Azerbaidjan, Ramiz Hasanov, amb els quals han compartit l’estat actual de les seves relacions bilaterals.

La ministra d’Exteriors es va poder reunir amb la nova Directora General de l’Oficina de l’ONU a Ginebra, Tatiana Valóvaya a la qual va informar sobre de l’aprovació de la Llei sobre els drets dels Infants i dels adolescents, una temàtica que ha centrat l’actual reunió del CDH en l’any de la commemoració del 30è aniversari implementació Convenció de Drets de la Infància.

Finalment, Ubach ha aprofitat la seva participació en l’Alt Segment del CDH per conèixer la seva homòloga espanyola, Arancha González, recentment nomenada ministra d’Exteriors del Govern de Pedro Sánchez, molt vinculada amb les Nacions Unides per la seva trajectòria al càrrec de subsecretària de Nacions Unides fins fa poc.