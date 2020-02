Els menors que consumeixen drogues són cada vegada més joves, fins i tot abans dels dotze anys, fet que està incrementant els casos globals de nois i noies amb problemes d’addicció i també amb trastorns de conducta. Amb l’objectiu de revertir aquesta situació, els grups parlamentaris Demòcrata, Liberals i de Ciutadans Compromesos s’han reunit aquest dimarts amb el recentment creat grup de treball interministerial del Govern, amb presència dels ministres de Salut, Justícia i Interior, Afers Socials i Habitatge i Educació i Ensenyament Superior. La trobada ha confirmat la necessitat d’establir una total coordinació entre l’Executiu i la majoria parlamentària per tirar endavant accions efectives al llarg d’aquesta primavera.

“Per a nosaltres és una prioritat que aquests nois i noies no perdin durant aquesta etapa de la seva vida el seu futur”, ha manifestat el president del grup parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat,en acabar la reunió i acompanyat per la consellera liberal, Sílvia Ferrer, i pel conseller de CC, Raül Ferré. Ha afegit també que la problemàtica “desperta tota la nostra atenció i treball per corregir-la”, pensant en els joves, però també en les seves famílies, que necessiten suport psicològic per afrontar el comportament dels seus fills.

Les darreres setmanes els consellers i conselleres han mantingut trobades amb associacions de famílies, professionals i actors implicats per tenir una radiografia clara de la situació i emprendre les mesures més escaients. Enseñat ha parlat de dos grans eixos, per una banda, dotar de més personal els equips que atenen joves i les seves famílies. Per altra, millorar els plans i protocols d’actuació, així com la prevenció als centres escolars, adaptant els programes a edats més primerenques. Per últim, ha subratllat la necessitat de millorar la coordinació dels agents de Policia i amb els de Circulació que, per la seva proximitat, coneixen millor la realitat de cada parròquia.

Els grups parlamentaris de la coalició s’han posat a disposició del Govern per treballar les iniciatives legislatives necessàries, que poden contemplar modificacions de textos actuals, l’aprovació de crèdits extraordinaris i, fins i tot, propostes d’acord.

Aquesta ha estat la primera d’un seguit de reunions entre la majoria parlamentària i l’Executiu que han de permetre tirar endavant totes les accions que es considerin necessàries.