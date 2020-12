Ubach participa en el 27è Consell de Ministres de l’OSCE

La titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat de manera telemàtica en una reunió amb els seus homòlegs de l’Organització per a la seguretat i cooperació a Europa (OSCE). La 27a trobada del Consell de Ministres d’aquesta organització té lloc aquest dijous i divendres sota el lideratge d’Albània, que n’ostenta la presidència durant aquest any.

El Consell de Ministres és l’òrgan decisori de l’OSCE i es reuneix de manera anual. Així, s’hi debat sobre polítiques i accions per fer front als actuals reptes i amenaces a la seguretat des de la vessant politico-militar, humana, econòmica i medi ambiental. Totes les decisions i declaracions s’adopten per consens entre els 57 Estats participants, que comprenen una vasta àrea geogràfica.

Ubach, durant la sessió plenària, ha reiterat el compromís d’Andorra “vers un multilateralisme eficaç i inclusiu basat en la cooperació, el diàleg i l’ordenament internacional” i ha fet una crida en pro d’accions concretes per combatre de manera més eficaç els reptes actuals agreujats per la pandèmia. Per exemple, ha posat en relleu la importància d’elaborar mesures globals i sostenibles a mig i llarg termini per construir resiliència social, econòmica i medi ambiental –en línia amb l’Agenda 2030 per el desenvolupament sostenible– i tenint en compte la innovació com força impulsora per a la transformació de les societats.

D’altra banda s’ha posat de manifest, arran dels recents atacs terroristes a França i Àustria, la necessitat d’emfatitzar les accions per prevenir, combatre i erradicar el terrorisme i la importància de promoure una educació en ciutadania democràtica.

La delegació andorrana participarà en diversos actes organitzats en el marc de la 27a reunió del Consell de Ministres i hi presentarà diverses accions en l’àmbit educatiu emparades pel Principat a nivell nacional i internacional per fomentar la cohesió social.