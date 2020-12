Mor l’escriptor Albert Salvadó

Salvadó és un dels escriptors amb més producció literària del país i més premiat per obres com Els ulls d’Anníbal que li va valer el premi Carlemany. Entre el palmarès de l’autor també hi ha el premi Xerric-Xerrac de contes infantils per La imaginació del nen, el Fiter i Rossell amb L’anell d’Àtila i el premi Néstor Luján de novel·la histórica per La gran concubina d’Egipte. El mestre de Kheops, amb què també va guanyar el Néstor Luján, el va fer mundialment conegut. A Mèxic el van adoptar a totes les escoles i biblioteques, i a Brasil va ser lectura obligatòria.

Part de la seva producció la va dedicar a la novel·la històrica però també té llibres on fa crítica política com a Maleït català, o El ball de la vida, basat en la història dels esforços d’una família per treure el seu fill endavant després d’un accident. També va especular sobre les causes del gran diluvi a L’informe Phaeton, un llibre que feia molts anys que havia començat a escriure sota el títol Civilización.0.

Té obres traduïdes al castellà, anglès, francès, portuguès, grec, txec i eslovac. Va combinar el món de les lletres amb la seva formació d’enginyer industrial i la seva faceta política. Va militar al PS i va ser conseller de Cultura del comú d’Andorra la Vella.

Se’n va l’home de la llibreta i el bolígraf sempre a mà per si la inspiració l’agafava desprevingut.