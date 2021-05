Ubach es reuneix amb els representants de Turisme de diversos països a FITUR

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, és aquesta setmana en representació del Govern a Fitur, la Fira de Turisme que se celebra a la capital espanyola. És la primera fira internacional que es reprèn de manera presencial després de l’esclat de la pandèmia de SARS-CoV-2.

La titular de la cartera d’Afers Exteriors va reunir-se ahir a la tarda amb la titular d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, Reyes Maroto, amb qui van compartir la necessitat de rellançar el sector del turisme, sempre extremant les mesures de prevenció per evitar contagis. Així, Ubach ha exposat a la ministra espanyola l’aplicació andorrana que incorporarà les dades relacionades amb la COVID dels pacients i que podrà facilitar els moviments internacionals.

En aquest sentit, Maroto ha assegurat que Espanya donarà el suport per tal que l’adequació de l’aplicatiu andorrà s’esdevingui el més ràpid possible i seguint les normes que s’acordin des de la Unió Europea.

A banda de Maroto, Ubach també ha mantingut reunions bilaterals amb la secretària d’Estat de Turisme de Portugal, Rita Marques i amb el secretari d’Estat de turisme de Croàcia, Tonči Glavina. A més, s’ha reunit amb el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, Mynor Cordón, amb qui ha fet seguiment de la trobada bilateral que van tenir el cap de Govern i el president del seu país durant la Cimera Iberoamericana que va tenir lloc el mes passat a Andorra.

Durant la seva estada a Madrid, Ubach també ha pogut saludar als Reis d’Espanya, als titulars de la cartera de turisme de Perú, Claudia Cornejo, de República Dominicana, David Collado i el conseller en funcions d’Empresa i Coneixement de Catalunya, Ramon Tremosa.

Fitur, que normalment se celebra a finals de gener, es va posposar per la pandèmia i s’ha recuperat ara donades les millores de la situació sanitària en mires de rellançar el sector del turisme fortament afectat per la pandèmia. Es tracta de la primera fira presencial del circuit internacional de grans esdeveniments del sector turístic i reunirà a 350 expositors i 56 països. En aquest sentit, l´organització ha establert un seguit de protocols, tant per als expositors com per als participants, amb la voluntat de vetllar per la seguretat de les persones que hi acudiran durant aquests dies.

Andorra, a través d’Andorra Turisme, hi és present amb un estand de 220 m2 de superfície. Enguany, com a novetat, és un espai sense paper i tot el material promocional es pot descarregar a través de codis QR.