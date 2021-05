Es decreta la reestructuració del Govern

El cap de Govern ha decretat la reestructuració del Consell de Ministres, amb els relleus i canvis anunciats per part de Xavier Espot fa dues setmanes. Així, la reestructuració es publicarà al BOPA, moment en què entren en vigor els relleus i els canvis de cartera d’alguns membres del Govern així com les noves denominacions i àmbits competencials de les diferents carteres. Es preveu que els juraments dels nous càrrecs es puguin formalitzar durant les pròximes setmanes.

Xavier Espot, que ha anunciat la reestructuració en roda de premsa, ha agraït novament a l’equip de ministres i de secretaris d’Estat, la seva dedicació i la seva lleialtat durant aquesta primera meitat de legislatura tan convulsa i canviant. Espot ha destacat la capacitat d’adaptació de l’equip de Govern a les circumstàncies i a les incerteses derivades del context de pandèmia que ha encaminat, més que mai, el full de ruta de l’Executiu cap a l’optimització dels recursos i la creació de projectes i oportunitats que afavoreixin la reactivació i la recuperació de l’economia del país.

Pel que fa la remodelació del Govern, s’ha decretat el cessament de les seves funcions a Jordi Torres, com a ministre d’Ordenament Territorial i ha estat nomenat com a ministre de Turisme i Telecomunicacions. Víctor Filloy, cessa del càrrec de ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i se’l nomena ministre de Territori i Habitatge. Judith Pallarés, deixa el càrrec de ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració per ocupar el de ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

El Decret de Govern contempla el cessament de la fins ara ministra de Turisme, Verònica Canals, i estipula que les competències del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana són assumides pel cap de Govern fins al nomenament de Trini Marín al capdavant d’aquesta cartera de cara al juliol.

Tanmateix s’ha decretat el cessament de César Marquina com a secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures i el seu nomenament com a secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, adscrit als Serveis del Cap de Govern. També per Decret, s’autoritza la presència de Marquina en les sessions de Consell de Ministres. Altrament, Marc Pons, deixa el càrrec de secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i passarà a desenvolupar la seva tasca com a assessor tècnic adscrit al cap de Govern.

El Govern queda estructurat amb els membres i els ministeris següents:

Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa.

Eric Jover Comas, ministre de Finances i portaveu.

Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors.

Josep Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i Interior.

Jordi Torres Falcó, ministre de Turisme i Telecomunicacions.

Víctor Filloy Franco, ministre de Territori i Habitatge.

Judith Pallarés Cortés, ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Silvia Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

Joan Martínez Benazet, ministre de Salut.

Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior.

Sílvia Riva González, ministra de Cultura i Esports.

Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana (adscrit, de moment al cap de Govern)