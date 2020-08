Turisme fa 107 inspeccions a apartaments turístics que acaben amb 35 expedients

El ministeri de Turisme ha fet un total de 107 inspeccions a apartaments turístics que han acabat amb l’obertura de 35 expedients sancionadors, sis a empreses de gestió d’apartaments turístics i 29 a propietaris d’habitatges d’ús turístic (HUT). El principal motiu dels expedients ha estat la comercialització sense número de registre corresponent. Així, 33 expedients van ser per no tenir el número i els altres dos per sobreocupació i alteració de les condicions. “Tots s’hi han amollat i crec que s’ha estat molt curós en el compliment de la llei”, manifesta la ministra de Turisme, Verònica Canals, que conclou que “globalment” està “contenta de com s’han sabut adaptar els apartaments turístics i com han entès que millorant la qualitat tant del lloc com de la comoditat del turista, al final els ha anat molt bé l’estiu”.

Canals explica que després de l’aturada arran del confinament, les inspeccions als allotjaments turístics han continuat, no només als apartaments sinó també als hotels. “Malgrat estar en crisi hem tornat a emprendre les inspeccions perquè això t’ho agraeix el turista. Quan arribes al destí valores que estigui tot correcte”, diu la titular de Turisme, subratllant l’esforç que ha fet el sector per adaptar-se a la llei d’allotjaments turístics. En aquest sentit, per exemple, creu que els visitants s’han trobat “amb apartaments nous i refets” la qual cosa els ha ajudat a “estar molt ben posicionats com a oferta”. També manifesta que des dels hotels s’han fet “molts esforços” en l’acollida dels clients i amb les mesures sanitàries imposades per la crisi sanitària. En aquest sentit, recorda que els allotjaments no només han hagut de fer front a l’adaptació a les normes de la llei sinó també als protocols sanitaris. “Hem vist que es fa molt bona feina”, ha conclòs, afegint que no els consta que s’hagi hagut de tancar cap establiment per incompliment de les mesures sanitàries.

Canals valora, entre altres, la reducció dels aforaments o per exemple que s’hagin digitalitzat el lliurament de claus i en aquest sentit, subratlla que s’hagi fet “molt bona feina” per evitar al màxim possible els contactes i, per tant, una possible propagació del virus.

De manera paral·lela a les inspeccions, des de Turisme també es continua amb la voluntat de fomentar la formació del personal que treballa en el sector. De fet, durant el confinament es van oferir ‘webinars’ enfocades a presentar els nous protocols sanitaris, sobre l’atenció als clients i també sobre l’oferta existent al país. Canals valora de forma molt positiva aquestes formacions i posa en relleu que de cara a l’hivern es vol donar continuïtat a aquests cursos, ja que “els ajuda i els va molt bé”.