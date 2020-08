La majoria dels ciutadans creu que caldran 2 o 3 anys per recuperar-se de la crisi de la Covid-19

La recuperació econòmica per tornar als nivells d’abans de la situació creada per la Covid-19 trigarà entre dos i tres anys per a un 40% dels enquestats de l’Observatori. Hi ha un percentatge menor però rellevant que calcula que seria entre quatre i cinc anys o, fins i tot, més.

Els qui tenen una visió més optimista de les possibilitats de recuperació són els més joves i els enquestats amb estudis de formació professionals o universitaris.

El sondatge també revela que una mica més de la tercera part dels enquestats destina al voltant del 40% dels seus ingressos al lloguer dels habitatges. Els especialistes consideren que el percentatge màxim que s’hauria de destinar és un 33% perquè si no és així es desequilibren els pressupostos familiars.

A més, la majoria dels enquestats asseguren no haver necessitat ajuts econòmics per superar la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. Però hi ha una minoria que sí que han hagut de recórrer als ajuts de l’estat o han demanat suport a amics, familiars o a ONG com Creu Roja i Càritas.

Finalment, els qui han participat en l’estudi han respost, per primer cop, sobre el que consideren que són els problemes mundials. La pandèmia, el canvi climàtic i la pobresa són els més esmentats.

L’enquesta s’ha fet sobre una mostra d’unes 800 persones.