Trobar solucions per a facilitar la vida de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual

La capacitació de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament és cabdal per a poder encarar cada projecte de vida familiar amb garanties i promoure, així, el seu màxim desenvolupament, especialment del familiar amb discapacitat.

Així ho destaca el psicòleg Javier Tamarit, un dels experts més importants de l’estat espanyol sobre discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que aquest dimarts ha ofert una conferència al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, convidat per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), sota el títol “Facilitar projectes de vida familiar”.

Tamarit, destaca que “igual que hi ha hagut un avenç significatiu en la manera de comprendre i donar suport a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, fruit, entre altres coses, del coneixement i l’experiència acumulats i de la conquesta de drets, en el cas de les famílies encara hi ha un important camí per recórrer”.

Per aquest motiu, des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es continua treballant per tal de poder oferir a cada família sistemes personalitzats de suport davant de situacions que ho requereixin com ara afrontar el moment del diagnòstic, la transició a l’escola, el pas a la vida adulta, facilitar l’avenç cap a propòsits vitals importants o afrontar situacions difícils com poden ser les de dol, separacions, accidents o malalties.

La Directora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Celine Mandicó, ha destacat els avenços que ha fet la FPNSM els darrers anys vers una atenció cada cop més personalitzada, incorporant les famílies en tot el procés. Per a Mandicó, un dels reptes actuals de la FPNSM és continuar desenvolupant, seguint criteris de bones pràctiques, programes de suport familiar dels que es puguin beneficiar les famílies al llarg del cicle vital del seu familiar.

Com diu Mandicó: “L’objectiu de l’atenció que volem donar a les famílies és facilitar els suports necessaris per a que puguin construir també el seu propi projecte de vida.” Aquest any ja s’ha iniciat el programa Pare a pare d’ajuda mútua al servei d’atenció precoç.

La membre d’AUFARE, Associació d’Usuaris, Familiars i Representats legals, Imma Tomàs, ha destacat l’estreta col·laboració i compromís que existeix entre la Fundació i l’Associació, així com la “voluntat de totes les parts de continuar treballant plegades per a donar resposta a les necessitats i les demandes de les famílies”.

En l’acte, patrocinat per Andbank, s’ha parlat també d’allò que se sap sobre els models de qualitat de vida familiar, dels sistemes de suport més potencialment efectius per a la família, incloent-hi la família constituïda per la pròpia persona amb discapacitat intel·lectual; i d’algunes claus per a la presa de decisions a les organitzacions de cara a dissenyar i desplegar serveis orientats a facilitar àmbits concrets dins d’un projecte de vida familiar.