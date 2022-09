Sabors d’estiu atrau més de 3.500 persones a la part alta d’Escaldes-Engordany

L’espai de gastronomia i música Sabors d’estiu ha atret 3.575 persones a la part alta d’Escaldes-Engordany malgrat que la pluja ha fet acte de presència pràcticament cada dia. Des del 26 d’agost al 4 de setembre, l’aparcament de l’Església ha acollit restauradors del país i concerts diaris, que han aplegat una mitjana de 357 persones al dia.

La jornada de màxima afluència ha estat el dissabte 3 de setembre i la Nit del silenci, que ha tingut lloc el 2 de setembre. També com a nota positiva hi ha el fet que no s’ha hagut d’anul·lar cap actuació i la pluja s’ha pogut esquivar endarrerint l’hora d’inici d’alguns concerts.

El cicle ha finalitzat amb un bon balanç per part dels restauradors, que veuen Sabors d’estiu com un lloc interessant on participar, i més presència de turistes entre el públic (en les edicions anteriors aquest estava format principalment per residents).

També ha crescut el volum de gent que s’ha acostat a la cita, un fet que s’atribueix a la seva consolidació i a la desaparició de les limitacions implantades per a fer front a la Covid-19. A més, l’ampliació de l’oferta de restauració ha estat ben rebuda.

En el marc de la tercera edició de Sabors d’estiu s’han organitzat deu concerts, el 99% dels quals oferts per artistes andorrans. D’aquesta manera, el Comú d’Escaldes-Engordany dona suport als músics del país. Precisament aquesta és una de les claus de l’èxit del cicle juntament amb el fet d’oferir un espai acollidor a l’aire lliure per als vespres de finals d’estiu.

Amb aquest esdeveniment, el Comú d’Escaldes-Engordany té per objectiu dinamitzar la part alta de la parròquia.