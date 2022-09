Irineu Esteve evoluciona bé en la seva recuperació

El passat mes d’agost, Irineu Esteve va patir una caiguda entrenant en bicicleta que li va provocar la luxació de la clavícula esquerra. El procés de recuperació ha anat molt bé i Esteve va entrant poc a poc en la dinàmica de l’equip d’esquí de fons.

Esteve continua amb la recuperació de la seva lesió. Fa dues setmanes que va tornar a entrenar amb els rollerski, tot i que només amb un braç i un bastó. Des del cos tècnic i els serveis mèdics preveuen que la pròxima setmana ja podrà utilitzar els dos braços, tot i que sempre amb cautela per tal de no saltar-se terminis.

“Estem anant a un bon ritme, però sense presses. Estem en un moment en què hem de fer les coses bé perquè tenim temps de recuperació abans de les curses. No estem intentant avançar coses que després ens puguin perjudicar”, ha manifestat Joan Erola, entrenador i director de la secció de fons de la FAE.

Ara, a Passo-Lavatze

Així les coses, el divendres segueix amb la seva dinàmica i viatjarà a Itàlia per a realitzar una estada en sec a Passo-Lavatze. Ho farà amb Carola Vila, tot i que ell tindrà un programa diferent. També viatjarà l’espanyol Imanol Rojo, que forma part de l’estructura.

Així mateix, l’equip té previst una primera cursa el 10 de setembre, amb Carola Vila i Imanol Rojo, a Sobere (Itàlia). Serà una pujada de roller de 7,5km en clàssic.

L’equip de joves, a la Rabassa

Els joves de l’equip, Gina del Rio i Quim Grioche, també estan en plena activitat de pretemporada. Els dos, però, han iniciat tot just aquest dimarts una estada a la Rabassa, on hi seran una setmana.