La neu s’intensificarà de cara a la tarda d’aquest divendres

Societat
Càmera del trànsit a la CG-3, a la parròquia d'Ordino (Mobilitat)
Càmera del trànsit a la CG-3, a la parròquia d'Ordino (Mobilitat)

La nevada que està afectant, sobretot, al nord del Principat d’Andorra i s’intensificarà de cara a la tarda d’aquest divendres, amb el vent de nord, ha fet activar l’avís groc. Es preveuen acumulacions de 15 centímetres de neu a 1.500 metres, 20 a 2.000 i 30 centímetres a 2.500 metres. Segons informa el Servei Meteorològic Nacional (SMN), el vent pot arribar als 70 km/h als fons de les valls. Aquesta inestabilitat atmosfèrica fa indispensables els equipaments especials per a circular per algunes carreteres andorranes. Abans de sortir amb el vehicle és aconsellable consultar la web o les xarxes del servei de Mobilitat.

La neu també afecta la circulació al Pirineu català

La nevada de les darreres hores ha obligat a establir l’ús de cadenes a diverses carreteres del Pirineu. La neu també ha arribat, tot i que de manera feble, a la Seu d’Urgell. La precipitació sòlida ja ha agafat consistència al nord de l’Alt Urgell i de retruc ha deixat aquesta matinada una lleu enfarinada a la capital urgellenca, on ha cobert de blanc els llosats. Per a circular amb el vehicle per determinades vies del Pirineu català també és aconsellable consultar l’estat de les carreteres.

