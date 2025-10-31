Tret de sortida al 10è Curtàneu, la Mostra Internacional de Curtmetratges a les Valls d’Àneu

Des d’aquest dissabte i fins el diumenge dia 9 de novembre les Valls d’Aneu es convertiran en l’escenari de la 10a edició de la Mostra Internacional de Curtmetratges a les Valls d’Àneu, Curtàneu, organitzada per l’associació cineasta Curtàneu. La 10a edició presenta novetats com ara una sessió centrada en títols de cineastes lleidatans, amb el títol “Sessió ilerdenca”, però també tallers de cinema per a totes les edats. Enguany el festival dobla el nombre de dies i incorpora un nou espai de projeccions al municipi d’Alt Àneu, Sorpe, que se suma a Esterri d’Àneu, Espot, Escaló (La Guingueta d’Àneu), Isil, València d’Àneu i Son (Alt Àneu).
També com a novetat i per tal d’apropar el cinema a totes les edats s’han projectat diferents tallers. El dissabte, 1 de novembre, a les 10.30 h, el Consell Cultural acollirà un taller introductori als curtmetratges, de tres hores de durada, impartit per la cineasta Gisela Arnao. L’endemà, diumenge 2 de novembre a les 11 h, el mateix espai serà l’escenari d’un taller de fotografia de dues hores conduït pel fotògraf Marc Obiols. I per a tancar la setmana, el divendres 7 de novembre, l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu viurà una sessió especial adreçada exclusivament a l’alumnat del centre: un taller de Stop Motion de dues hores, impartit pel cineasta Ignasi López, que permetrà als estudiants experimentar amb l’animació fotograma a fotograma.
El dissabte, dia 8, tindrà lloc una gala que reunirà tots els que han fet possible el festival al llarg d’aquests 10 anys, que comptarà amb la presència de l’ambaixadora d’enguany, Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, així com també altres artistes, filmmakers i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya
El programa ofereix 63 curtmetratges per a tots els gustos, premiats per la crítica i els festivals de referència nacional i internacional. Es tracta de curtmetratges de diferents durades i temàtiques, entre la ficció, l’animació i els documentals, amb sessions temàtiques de cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió dedicada als premis FOC atorgats per Òmnium Cultural (Cinema català i en català).
A banda de les sessions oficials també hi ha previstes sessions específiques dedicades als escolars els dies 5, 6 i 7 de novembre i, una, per a la gent gran de la Residència de gent gran d´Esterri d’Àneu, el dimarts, dia 4 d’octubre.
Dins de la mostra es projectarà el nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l’escola La Closa d’Esterri d’Àneu, dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l’Associació Cineasta Curtàneu, anomenat “Els nens perduts”, dirigit per Irene Obiols de Desoris Audiovisuals dins de la sessió familiar, el diumenge, 9 de novembre, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.
Entre els municipis que acolliran la mostra hi haurà espais singulars especialment dedicats durant la setmana al cinema, com ara l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu on es projectaran els curtmetratges premiats als premis FOC (Festival Òmnium de Cinema), o el Poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Una altra de les localitzacions serà l’auditori de MónNatura Pirineus situat a les Planes de Son, on tindrà lloc el dissabte, dia 8, a les 11h, la sessió mediambiental que finalitzarà amb un petit debat entre els cineastes assistents i el públic, i també el Centre d’Interpretació de la Vila Closa del Poble d’Escaló, al municipi de la Guingueta d’Àneu, on tindrà lloc la sessió inaugural, el dia 1 de novembre, a les 18h, una sessió retrospectiva amb una selecció de curtmetratges ja projectats en anteriors edicions de la mostra.
Sobre el Curtàneu
La mostra està organitzada per l’Associació Cineasta CurtÀneu, presidida per Gemma Tizón, des de l’any 2016. El festival compta a la direcció tècnica de Ramon Alaró. El Curtàneu és una mostra de curtmetratges que apropa la cultura audiovisual a l’Alt Pirineu a través de projeccions de diferents àmbits i en diverses localitzacions de les Valls d’Àneu. S’hi projecten films reconeguts per la crítica i festivals de referència nacional i internacional.
El fil conductor d’aquesta mostra és portar cinema al territori en format de curtmetratge, adreçat a la gent del territori, desestacionat i gratuït.
El Curtàneu té convenis amb diversos festivals: Filmets Badalona Film Festival, BCN Sports Film, Choreoscope Barcelona Dance Film Festival, Mostremp i el Suncine Festival de Cinema Mediambiental.