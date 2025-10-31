La FAE, present a la reunió de la FESA

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va estar present el passat cap de setmana a la reunió de la Federació Europea d’Esquí -Federation of European Ski & Snowboard Associations (FESA)-, celebrada a Sölden amb motiu de la primera Copa del Món d’esquí alpí. A l’acte van assistir el president de la FAE, Pepi Pintat, el vicepresident Patrick Toussaint, i el gerent Carles Visa. La Federation of European Ski & Snowboard Associations (FESA) ha fet passes importants en el seu desenvolupament estructural i de contingut durant la seva assemblea general, el 24 d’octubre de 2025, a Sölden. Amb l’adhesió d’Albània, la federació compta ara amb 19 associacions nacionals d’esquí i snowboard. En total, 36 delegats de tota Europa van participar a l’assemblea.
“La família europea de l’esquí continua creixent, i la professionalització de la FESA, iniciada fa dos anys, comença a donar fruits”, va declarar la presidenta de la FESA, Roswitha Stadlober. “Amb iniciatives com la FESA Alpine Speed Academy i els futurs Campionats Europeus de Salt, estem impulsant l’esport d’elit. Esperem un diàleg obert amb la FIS i estem preparats per a una cooperació estreta i equitativa”, va dir Stadlober.
El informe del Management Board de la FESA sobre la temporada 2024/25 va ser el centre de la reunió, destacant especialment els avenços en la formació de joves talents i el desenvolupament estructural. La FESA ha ampliat la seva estructura i reforçat el Management Board per a gestionar més eficaçment les responsabilitats creixents.
Un projecte clau per al futur és el primer programa Erasmus+, que dona suport a iniciatives europees de formació per a joves atletes. Està prevista una nova sol·licitud a la Unió Europea al març de 2026 per a ampliar la FESA Alpine Speed Academy, amb l’objectiu de reforçar encara més les disciplines de velocitat per a joves a nivell europeu.
Entre els convidats a l’assemblea hi havia Urs Lehmann, el nou CEO de la Fédération Internationale d’Ski (FIS). Durant la seva presentació, va exposar la seva visió per al futur de la FIS i va destacar la importància de la cooperació amb la FESA. Segons Lehmann, la FESA contribueix significativament al desenvolupament de l’esquí alpí i nòrdic juvenil a Europa.
Un altre projecte amb visió és el dels Campionats Europeus de Salt FESA, que proporcionaran una plataforma continental per als atletes. Sota la direcció del Dr. Franz Steinle, Jakob Winkler (secretari general) i Julia Huber (nova presidenta de la Comissió de Salt), un grup de treball desenvoluparà el concepte en estreta col·laboració amb experts de les associacions membres.
A més de la confirmació de Julia Huber com a nova presidenta de la Comissió de Salt, Benjamin Prantner va ser confirmat per l’Assemblea General com a nou president de la Comissió d’Esquí Alpí.
Amb l’adhesió d’Albània, els nous projectes de suport i el reforç de la xarxa europea, la FESA consolida el seu paper com a institució central per al desenvolupament de l’esquí i el snowboard a Europa.