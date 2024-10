La Creu Roja Andorrana, present a la trobada anual de Ginebra de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna

La Creu Roja Andorrana és a la trobada que se celebra a Ginebra. Foto: Cedida

La Creu Roja Andorrana està participant en la trobada anual de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, que s’està celebrant aquesta setmana a Ginebra i que s’allargarà durant els propers dies. Aquest esdeveniment internacional reuneix representants de 191 estats, que estan treballant conjuntament en una sèrie de reunions per a abordar els reptes humanitaris globals i en el disseny de les estratègies coordinades per a una resposta efectiva davant les necessitats més urgents.

Un dels moments més destacats fins ara ha estat l’elecció de Josep Duró Vidal, antic president de la Creu Roja Andorrana, com a nou President de la Comissió de Mediació i de Compliment de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. Aquesta elecció, amb el suport del 80 % dels vots de les societats nacionals presents, suposa un reconeixement important a la seva trajectòria dins del moviment humanitari i a la contribució d’Andorra en l’àmbit internacional.

Josep Duró ha expressat el seu agraïment per la confiança dipositada en ell i ha destacat la importància del diàleg i la mediació per a garantir el compliment de les normes i principis humanitaris arreu del món. “És un honor per a mi servir en aquesta nova capacitat i contribuir a la resolució de conflictes i al reforç del compliment en tot el moviment internacional”, ha afirmat Duró.

Al llarg de les reunions que s’estan duent a terme a Ginebra, la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja ha fet una crida a la comunitat internacional per a intensificar els esforços davant les crisis humanitàries que afecten milions de persones arreu del món. La Creu Roja Andorrana reafirma el seu compromís amb aquests esforços, contribuint amb els seus recursos i experiència per a donar suport a les comunitats més vulnerables.