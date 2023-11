Tres tendències per al teu maquillatge aquesta tardor

Una noia amb un maquillatge de tardor (La Bioesthétique)

La paleta de colors per a la tardor i començaments d’hivern demana pas. Tons més serens, més terrosos, entre els quals de sobte ens sorprèn un toc cridaner, per a proporcionar-nos aquest extra de llum ara que els dies són més curts. Aquí et proposem algunes tendències per a aplicar en el teu maquillatge de tardor i també unes quantes novetats que sublimaran les teves creacions.

Latte Makeup

Aquesta opció és ideal per a fer una transició progressiva de l’estiu a l’hivern i allargar tant com sigui possible el bronzejat en la nostra pell, però d’una forma molt natural. Es basa en la combinació de tons neutres i nude per a crear un acabat monocromàtic que recordi l’efecte del sol sobre la pell. Això sí, com assenyala Eliecer Prince, National Makeup Artist de Guerlain, “els tons nude i terrosos no funcionen sobre una superfície mate o descurada. És obligatòria l’aplicació prèvia d’un sèrum que deixi el cutis perfectament hidratat perquè reflecteixi la llum.”

Matcha Latte Makeup

Aquí, la tendència anterior va un pas més enllà: se li sumen els tons calmants i plens d’energia del matcha. Com assenyalen els maquilladors de Druni, “la tendència de maquillatge matcha latte es basa en quatre elements essencials: una ombra d’ulls verds matcha per a aplicar a la parpella superior i inferior, amb una brotxa específica per a difuminar, un delineador per a aplicar al llarg de les pestanyes superiors, una base de maquillatge lluminosa i un il·luminador per a acabar amb un toc glam. A més, és molt important la preparació prèvia de la pell perquè el rostre llueixi lluminós i sa.”

Rosats tardorencs

Des de La Biosthétique proposen un maquillatge molt natural, ideal per al dia a dia, amb la seva tendència Marthe. “Aquest maquillatge s’inspira en la frescor de la rosada matinera sobre els pètals de les flors. El to rosat de Magic Shadow 52 Champagne Pink permet lluir una mirada especialment elegant. Cream Gloss Pinky Nude completa el look amb especial sensualitat i Brilliant Nail Merlot és el punt més cridaner d’aquest discret maquillatge”.





Per bellezactiva.com