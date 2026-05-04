Tres persones ferides, les darreres hores, en dos accidents de trànsit

La conductora d’un turisme amb matrícula andorrana, una dona de 31 anys, ha resultat ferida aquest diumenge cap a dos quarts de dotze del migdia quan ha tingut un accident de circulació a l’altura del número 22-24 del carrer Bisbe Príncep Iglesias, a Andorra la Vella. En l’accident no s’ha vist implicat cap altre vehicle.
D’altra banda, la Policia informa, també, d’un accident de trànsit entre dos vehicles amb matrícula andorrana –un taxi i un turisme-, que ha tingut lloc aquest diumenge al vespre al punt quilomètric 3,850 de la CG-1, a Santa Coloma.
L’accident s’ha produït quan el turisme, que circulava en sentit ascendent, ha perdut el control del vehicle per motius que encara es desconeixen i ha acabat envaint el carril contrari, pel qual circulava el taxi en sentit descendent. A conseqüència del xoc, han resultat ferits el conductor i la passatgera del turisme, de 38 i 36 anys respectivament, que han estat traslladats a l’hospital.