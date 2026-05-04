Tres persones ferides, les darreres hores, en dos accidents de trànsit

Imatge d'arxiu de dos cotxes accidentats
La conductora d’un turisme amb matrícula andorrana, una dona de 31 anys, ha resultat ferida aquest diumenge cap a dos quarts de dotze del migdia quan ha tingut un accident de circulació a l’altura del número 22-24 del carrer Bisbe Príncep Iglesias, a Andorra la Vella. En l’accident no s’ha vist implicat cap altre vehicle.

D’altra banda, la Policia informa, també, d’un accident de trànsit entre dos vehicles amb matrícula andorrana –un taxi i un turisme-, que ha tingut lloc aquest diumenge al vespre al punt quilomètric 3,850 de la CG-1, a Santa Coloma.

L’accident s’ha produït quan el turisme, que circulava en sentit ascendent, ha perdut el control del vehicle per motius que encara es desconeixen i ha acabat envaint el carril contrari, pel qual circulava el taxi en sentit descendent. A conseqüència del xoc, han resultat ferits el conductor i la passatgera del turisme, de 38 i 36 anys respectivament, que han estat traslladats a l’hospital.

