Debut a la Copa del Món 2026 de Roger Turné amb un 37è lloc, a Corea

El corredor andorrà, Roger Turné, ha aprofitat el seu període de vacances a Corea del Sud, on estava amb la seva família, per a disputar la prova de la Copa del Món d’XCO, disputada a Mona Yongpyong. Una prova marcada per les complicades circumstàncies viscudes per tot el pilot de corredors, el dia de la cursa, on les relliscades i les faltes d’adherència han estat les grans protagonistes en una traçat marcat pel fang degut a la pluja de la nit abans.
Relliscades, faltes d’adherència, corredors pel terra en mig de les baixades és el que s’ha viscut, en el traçat coreà. Malgrat tot, Roger Turné ha tret caràcter i ha pogut acabar en una 37a posició que fa que sigui la millor classificació en una Copa del Món d’XCO d’un corredor andorrà.
“He aprofitat que estava de vacances amb el meu pare a Corea per a competir en la Copa del Món. Ha estat una bogeria i una salvatjada, la gran quantitat de relliscades que hem viscut degut al fang que hi havia. Tot i això, ha estat una experiència única”.
Tot i competir sol a Mona Yongpyong, Roger Turné ha comptat amb el suport del Coloma Team, també desplaçat a Corea.