La Policia posa en marxa una campanya de seguretat viària dirigida a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i VMP

La Policia ha engegat, aquest dilluns, una nova campanya de seguretat viària dirigida específicament a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). L’objectiu dels controls, que s’allargaran fins al 22 de maig, és verificar les condicions tècniques i administratives dels vehicles, així com detectar imprudències o infraccions a les carreteres, especialment els avançaments en línia contínua, l’excés de velocitat o no respectar els senyals de trànsit i els semàfors.
La voluntat d’aquestes campanyes és prevenir i evitar conductes que podrien provocar accidents, especialment en aquesta època de l’any, en què la utilització d’aquesta mena de vehicles creix de manera notòria amb l’arribada del bon temps. Un increment que, paral·lelament, va lligat un augment de les intervencions de la Policia, tant per queixes de sorolls a la via pública, com per accidents amb ferits. Es tracta, per tant, d’un període crític quant a accidentalitat a la xarxa viària amb conductors que, a més, són més vulnerables i, en conseqüència, resulten ferits en un percentatge molt elevat.
És per aquest motiu, i per a incidir en la prevenció i la bona convivència a les carreteres, que s’efectuaran controls específics tant en vies urbanes com interurbanes.
La Policia comprovarà, entre altres, que no s’emetin sorolls, gasos i contaminants superiors als establerts; que es disposi de permís de conduir, assegurança, distintiu de la ITV vigent; que els pneumàtics, tubs d’escapament i retrovisors estiguin en bon estat, que es compleixi la normativa quant al transport de passatgers; que es facin servir guants i cascs homologats i degudament cordats, i que es respectin totes les normes que preveu el Codi de la Circulació per a garantir una conducció correcta i reduir la sinistralitat.