Junts per la Seu s’oposa a una nova pujada d’impostos “perquè els serveis no estan a l’alçada del que paga la ciutadania”

Junts per la Seu ha votat en contra de l’augment de l’IBI en el ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell d’aquest mes d’octubre. L’equip de govern de l’alcalde, Joan Barrera, amb el suport de la CUP, ha aprovat una nova pujada de l’IBI, en aquesta ocasió d’un 2’7% -per damunt de l’IPC de Catalunya, que és d’un 2’4%-.
“La nova pujada d’impostos se suma a les dels darrers anys, de manera que en els 3 anys de govern de l’alcalde Barrera l’IBI s’haurà apujat un 7’9%, les escombraries un 45%, l’aigua un 30% per un terç de les llars urgellenques i les plusvàlues un 30%“. Amb aquestes pujades, “aprovades gairebé totes amb el suport estable de la CUP, el creixement del que paguem els urgellencs i urgellenques respecte el que pagàvem la passada legislatura és de més d’1 milió d’euros d’impostos anual“, declaren des de la formació catalanista.
Junts per la Seu ha votat en contra d’aquestes pujades d’impostos i taxes, fonamentalment per tres raons:
- “És una pujada superior a l’IPC. No es poden apujar els impostos per sobre del cost de la vida, en un moment que les famílies urgellenques no ho tenen fàcil per a arribar a final de mes”.
- “La pujada no és necessària. S’ha de recordar que l’any 2024 l’Ajuntament va tancar l’exercici econòmic amb un romanent de tresoreria (despesa no realitzada) de més de 7 milions d’euros, i aquest any anem en la mateixa línia”.
- “Però, sobretot, els serveis que rep la ciutadania a canvi d’aquests impostos tan alts son deficients, la Seu mai havia estat tan deixada i insegura com ho està ara”.
Com afirma el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega: “Si paguem els impostos més alts de tota la història de la ciutat, i dels més alts del Pirineu, els serveis han d’estar a l’alçada, i la Seu i Castellciutat mai no havien estat tan deixats”. “Ens podem fixar en la manca generalitzada de neteja, l’estat de la via pública, la il·luminació deficient, moltes zones verdes amb manca de manteniment, les escombraries i l’estat dels contenidors (bruts i amb un sistema de descomptes que no són capaços de fer funcionar), o en la inseguretat creixent de la ciutat. Qualsevol d’aquests serveis no està, ni de lluny, a l’alçada dels impostos que paguem”, afegeix Fàbrega. “I no és un retret, ni molt menys, al personal i als equips tècnics municipals, que fan tot el que poden, però no hi ha lideratge polític i ni tan sols s’han preocupat de tenir el personal suficient per a dur a terme les tasques de manteniment i millora de la ciutat”, ha reblat Fàbrega.
Des de Junts per la Seu volen recordar, per exemple, que “actualment -segons reconeix el regidor de seguretat ciutadana- només tenim 14 efectius de Policia Local, quan segons la plantilla orgànica de l’Ajuntament haurien de ser-ne 22. Així, és impossible donar els serveis que els ciutadans es mereixen, i que haurien d’estar a l’alçada dels impostos i taxes que es paguen”.