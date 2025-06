Tres itineraris culturals per a promocionar el patrimoni vinculat a la cultura del ferro

Presentat el tram andorrà del sender de la Ruta del Ferro als Pirineus (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural, els comuns d’Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany i la comissió gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror han presentat aquest dilluns tres itineraris culturals, amb l’objectiu de promocionar el patrimoni vinculat a la cultura del ferro al Principat.

“Aquests recursos són fruit de la col·laboració entre institucions i entre àmbits disciplinaris diversos, i també una mostra clara del valor del treball de cooperació transfronterera, un dels eixos estratègics del nostre ministeri en matèria de patrimoni”, ha relatat la ministra Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació.





Presentació del tram andorrà del sender de la Ruta del Ferro als Pirineus

El primer d’ells és la posada en marxa del tram andorrà del sender de la Ruta del Ferro als Pirineus, que forma part d’un projecte transfronterer reconegut pel Consell d’Europa com a itinerari cultural i que permet connectar paisatges i patrimonis del ferro des de l’Atlàntic fins al Mediterrani.

El sender, composat per diversos trams regionals, unirà l’Atlàntic al Mediterrani i es concep com un aglutinador de l’oferta pirinenca. En el cas andorrà, el sender uneix els recursos culturals vinculats al ferro al Principat (l’itinerari Homes de Ferro d’Ordino, la Farga Rossell (Govern) i l’itinerari siderúrgic de la VMPC). Aquest s’inicia al poble d’Auzat a l’Arieja, passa per Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany, i finalitza també fora de les fronteres del Principat, al poble de Martinet a la Cerdanya. També inclou una variant que porta al poble d’Os. La ruta de 65 km integra una vintena de punts d’interès i està disponible a la web de la Ruta del Ferro. Aquesta s’ha calibrat en sis etapes perquè pugui tenir una durada de 3 a 6 dies de caminada. La ruta andorrana forma part del tram oriental del sender que travessa els Pirineus.

“Es crearà una xarxa de col·laboradors locals, com ara guies, empreses de turisme actiu, allotjaments o museus per a donar a conèixer, més enllà de la cultura del ferro, tot allò que és d’interès al voltant dels pobles i territoris implicats”, ha expressat Jordi Serracanta, conseller de Turisme i Esports d’Ordino i vocal de l’associació de la Ruta del ferro als Pirineus.

D’aquí a final d’any, la resta de socis de la Ruta acabaran de definir el producte de l’Arieja, de Auzat fins a Montgalhard, i els dos trams catalans: d’una banda, portarà el senderista de Martinet fins al Canigó, passant per Cercs, Campdevànol, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses; i, de l’altra, pel Parc de l’Alt Pirineu, anirà d’Os fins a la Vall Farrera (Alins). Una tasca similar s’està desenvolupant al País Basc i l’objectiu final de l’associació és que el producte digital del sender pirinenc vegi la llum l’any 2026. Estarà disponible a una aplicació, on es trobaran integrats tots els senders i punts d’interès de punta a punta dels Pirineus.





L’itinerari temàtic Descobrint el patrimoni del Ferro de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Descobrint el patrimoni del Ferro de la Vall del Madriu-Perafita-Claror és un itinerari temàtic que permet interpretar l’evolució del paisatge cultural d’aquest paratge natural que convida l’excursionista a seguir les petjades de la siderúrgia dins d’un paisatge cultural viu i en transformació. Concretament, s’ha editat una nova guia digital, actualitzant-ne la publicada el 2019, que porta l’excursionista des d’Engolasters fins a la farga del Madriu. Aquesta publicació es podrà descarregar gratuïtament des de les webs de les institucions implicades.

Per a definir aquest producte de senderisme cultural, el Departament de Patrimoni Cultural del Govern, la comissió de gestió i el Comú d’Escaldes-Engordany han marcat un nou tram de camí que segueix un camí antic i s’ha generat un itinerari circular. El recorregut circular, de dificultat mitjana (12 o 13,5 km de llarg i 375 o 425 metres de desnivell positiu, segons el punt d’inici), integra la borda de Ràmio i el circuit d’interpretació de la farga del Madriu.

“La guia, que estarà publicada a la web de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, a la de Museus d’Andorra i la Ruta del Ferro, proporcionarà informació clau per a entendre la importància de la indústria del ferro al Madriu”, ha destacat la directora de la comissió gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simón.





El circuit d’interpretació de la farga del Madriu

El Departament de Patrimoni Cultural ha creat un nou circuit d’interpretació de la Farga del Madriu, pensat per a visitants espontanis, integrat al camí de la Muntanya, que ajuda a comprendre el paisatge, les estructures arqueològiques i les activitats humanes que l’han modelat al llarg dels segles.

“Fa poc més d’un any, presentàvem la culminació de la intervenció arqueològica i les tasques de conservació que hem dut a terme a la Farga del Madriu entre el 2021 i el 2024. Tancàvem una etapa, però alhora n’obríem una altra: la de compartir el resultat d’aquest esforç amb la ciutadania, en un context que permeti interpretar, gaudir i estimar aquest patrimoni únic”, ha asseverat Mònica Bonell.

En aquest punt, el tècnic del Departament de Patrimoni Cultural, Olivier Codina, ha explicat que a diferència de l’anterior, que es destina a un públic que programa la seva visita, el circuit es planteja pel visitant espontani: aquell que visita la vall pel camí de la Muntanya sense cap objectiu fixat. Per aquesta raó s’ha dissenyat per a poder-se visitar indiferentment en el sentit de la pujada, a partir del collet de l’Infern quan el visitant ha sortit d’Escaldes, o de la baixada, a partir dels Brancs de la farga, quan provenen de la capçalera o del refugi de l’Illa.

Aquest circuit, d’uns 550 metres de llarg, s’atura en tretze estacions temàtiques senyalitzades amb un cartell, que tracta un tema específic i que aporta una pinzellada sobre l’evolució del paisatge cultural. La finalitat, segons Codina, és lliurar les claus per a entendre les estructures arqueològiques restaurades i contextualitzar-les en el llarg procés de transformació dels usos de la vall que ha motivat la seva inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Aquest producte destinat als vianants del camí de la Muntanya és el primer producte de difusió acabat resultant del programa de salvaguarda i conservació de la farga del Madriu (2021-2024). A la tardor del 2025, es preveu l’edició definitiva d’un reportatge d’una dotzena de minuts sobre els 4 anys d’intervenció.