Arrestat al Pas un contrabandista que tenia una ordre d’expulsió

Un home emmanillat (iStock)

Aquest cap de setmana, al Pas de la Casa, la Policia ha detingut un presumpte contrabandista, no resident al país, de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa. El va controlar, dissabte a la tarda, un policia fora de servei quan el va veure amb dues bosses carregades amb tabac i cridant per a alertar el seu grup de presència policial a la zona.

El policia fora de servei li va donar l’alto, però l’home en va fer cas omís i l’agent el va acabar retenint fins que van arribar els efectius que estaven fent un servei antifrau al Pas de la Casa i la patrulla destinada a la localitat. L’home anava indocumentat i, en verificar la seva identitat, li constava una ordre d’expulsió. Duia 20 cartons de tabac.