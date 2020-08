La policia recerca un home de mitjana edat després que un familiar presentes aquest diumenge un requeriment perquè no havia tornat a casa.

Segons han confirmat fonts del cos d’ordre, la recerca s’està duent a terme tant per part de les patrulles, que han estat informades, com amb l’helicòpter per analitzar les zones boscoses, sobretot a la Comella.

De moment, no hi ha hagut resultat i la recerca continua.